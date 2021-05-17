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Çöken yola saplanan römorka demir çubuklu önlem

Bursa’nın İnegöl ilçesinde traktörün römorku çöken yola düştü.

Asayiş 17.05.2021, 17:47
Çöken yola saplanan römorka demir çubuklu önlem

Bursa’nın İnegöl ilçesinde traktörün römorku çöken yola düştü.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Atabey (50) yönetimindeki 16 PB 276 plakalı hafriyat yüklü traktör Mahmut Esatbey Caddesi üzerinden Avcılar Sokağa dönerken yol çöktü. Traktörün römorkunun lastiği çöken yolun içine düştü. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edilirken, traktörün römorkunun devrilme riski üzerine bölgede güvenlik önlemi alındı. Traktörün römorkunun devrilme ihtimali üzerine demir direkle destek sağlanırken, römorkun boşaltılması için kepçe çağırıldı. Molozların başka bir traktöre yüklenmesinin ardından römork çöken yoldan çıkarıldı.
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