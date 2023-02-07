Çöken Adana - Antep otobanından çarpıcı görüntü

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 şiddetindeki deprem, Adana Antep otobanında büyük hasara yol açınca bölgeye intikallerde ciddi sıkıntı yaşandı. Çöken ve araçları yutan yol İHA ekibi tarafından görüntülenirken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yolun 45 dakika içerisinde açılmasıyla bölgeye insani yardım ve kurtarma ekiplerinin daha kolay ulaşacağını açıkladı.

Dün sabah 04.17’deki depremde Adana Antep arasındaki otoban göçmüştü. Yolun çökmesiyle ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşanmıştı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgeye ulaşımın D400 karayolundan kontrollü şekilde sağlandığını, otobanın kapalı olduğunu belirterek, "D400 karayolu da kaya düşmeleri sebebiyle kapalıydı. O yolu önce açtık. Ardından bu yoldan hem bölgeye acil yardımın ulaştırılması hem de Islahiye ve Nurdağı’na yardımların ulaşması ve tahliye sürecini gerçekleştirdik. Bu yolun ulaşıma açılması ki burayı tedbirli olarak yardım araçlarının bırakılması şeklinde takip ediyoruz. Buradan da çağrımız. D400 karayolunda Osmaniye Gaziantep yolunda mümkün olmadığı sürece burada trafiğe çıkmaması. Zorunluluk halinde ise yardım ekiplerimize, ambulans, AFAD ve iş makinelerini taşıyan ekiplere öncelik vermelerini hassasiyetle rica ediyoruz. Adana Gaziantep otoyolundaki hasarları gerek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bilfiil Başkanımız Fatma Şahin hanımefendinin ekipleriyle takibi neticesinde açılımılını gerçekleştireceğiz. Bu yolun açılmasıyla birlikte tüm bölgede hem Maraş hem Kilis hem Şanlıurfa bölgesine yardım sürecini de hızlandırmış olacağız. Bu noktada bu çok önemli. 45 dakika sonra biz şehirlararası yolu otobandan vermeye başlayacağız" dedi.