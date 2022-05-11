Çocukların tramvay arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaya, Galata Köprüsü üzerinde ilerlediği sırada tutunan çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Korkutan görüntü, Tarihi Galata Köprüsü üzerinde kayda geçti. Seyir halinde olan Bağcılar - Kabataş Tramvayının arkasına tutunan çocuklar hem kendi canlarını tehlikeye attı hem de tramvay hattında oluşabilecek kazaya davetiye çıkardı. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde çocukların tramvayın arkasına Fatih bölgesinden bindikleri, bu tehlikeli yolculuğu Galata Köprüsü üzerinde devam ettirdikleri görülüyor.