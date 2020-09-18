Çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı
ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE 7 ÇOCUĞUN GAZOZ ŞİŞESİNE KOYDUKLARI TORPİLİN PATLAMASI SONUCU YARALANDIĞI OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI.
Ordu’nun Ünye ilçesinde 7 çocuğun gazoz şişesine koydukları torpilin patlaması sonucu yaralandığı olay anı kameraya yansıdı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Balıkçı Sokak’ta yaşları 10 ila 15 arasında değişen 7 çocuk, gazoz şişesi içerisine koydukları patlayıcı torpili ateşlemesi sonucu yaralandı. Çocuklardan A.B.( 14) Ünye’deki ilk müdahalenin ardından Samsun’a sevk edildi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen A.B.’nin sol gözünün, görme yetisini kaybettiği öğrenildi.
Çocukların yaralanması ile sonuçlanan bu deneyi ise sosyal medyadan görerek yapmak istedikleri ortaya çıktı. Deneyi aynı zamanda telefonla kayda alan çocukların yaralanma anı ise saniye saniye kaydedildi. Telefonla çekim yapanın A.B., olduğu öğrenilirken torpilin ise nereden temin ettikleri araştırılıyor.
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