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Çocukların korkutan kartopu oyunu kamerada
Gaziosmanpaşa’da evin çatısına çıkarak kartopu oynayan çocukların sosyal medyadaki görüntüsü yürekleri ağızlara getirdi.
Asayiş 17.01.2021, 21:23
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İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte megakent adeta beyaza bürünürken, kısıtlamaya rağmen sokak ve parklara çıkan vatandaşlar karın tadını çıkarttı. Karla oynayan vatandaşlara ilişkin birbirinden farklı görüntüler kameralara yansıdı. Sosyal medyada yer alan ve iddiaya göre Gaziosmanpaşa'da bir evin çatısına çıkarak kar topu oynayan 6 çocuğun tehlikeli oyunu yürekleri ağızlara getirdi. Kayarak evin çatısından düşme riskine aldırış etmeyen çocukların kartopu oyunu görenlere korku dolu anlar yaşattı. Kameraya kaydedilen görüntülerde bir çocuğun ise evin çatısından başka bir evin çatısına geçtiği görüldü.
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