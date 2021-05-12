banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Rusya'dan çözüm hamlesi: Acil toplanmamız gerekiyor
Rusya'dan çözüm hamlesi: Acil toplanmamız gerekiyor
Bakan Koca: 'Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz'
Bakan Koca: 'Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz'
İsrail, Gazze'de çok katlı bir binayı daha vurdu
İsrail, Gazze'de çok katlı bir binayı daha vurdu
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Filistin açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Filistin açıklaması

Çocukların kavgasında 1’i polis 2 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde çocukların kavgasına büyükler karışınca 1’i polis olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Asayiş 12.05.2021, 21:07
Çocukların kavgasında 1’i polis 2 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde çocukların kavgasına büyükler karışınca 1’i polis olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aktaş ve Saruhan ailelerinin çocukları mahallede kavga etti. Çocukların kavgasına aileler de karışınca mahalle savaş alanına döndü. 2 ailenin taşlı, sopalı kavgalarına olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Özel Harekat ve çok sayıda polisin müdahale ettiği kavga büyümeden önlendi.

Kavgaya müdahale eden polis memuru F.Ş.’nin burnu kırılırken, taraflardan H. Aktaş yaralandı. 1 adet silahın ele geçirildiği kavga sonrası polis mahallede adeta kuş uçurtmadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yorumlar (0)
15°
açık