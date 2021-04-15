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Çocuk parkında silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çocuk parkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 15.04.2021, 17:55
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Çocuk parkında silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çocuk parkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi’nde bulunan sokakta sözlü olarak tartışan grup daha sonra çocuk parkına doğru ilerledi. Parkın ortasında devam eden tartışma kısa sürede silahların çekilmesiyle silahlı kavgaya dönüştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.P. ile Ş.P., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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