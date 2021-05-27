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Çobanın bulduğu 60 yıllık patlamamış top mermisi böyle imha edildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde koyun otlatan bir çoban tarafından bulunan 60 yıllık olduğu düşünülen patlamamış 90 milimetrelik top mermisi imha edildi.

Asayiş 27.05.2021, 11:04
Çobanın bulduğu 60 yıllık patlamamış top mermisi böyle imha edildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde koyun otlatan bir çoban tarafından bulunan 60 yıllık olduğu düşünülen patlamamış 90 milimetrelik top mermisi imha edildi.

Allıışık Mahallesi kırsalı Taşoğul mevkiinde koyunlarını otlatan Recep Zengin, çalılıkların arasında patlamamış top mermisi buldu. 90 mm çapındaki top mermisinin yaklaşık 60 yıl önce atıldığı düşünülüyor.

Bomba imha ekipleri tarafından patlatıldı

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kepçe yardımıyla kazılan çukura konulan top mermisi mühimmatı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekibi tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Patlama anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.
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