Cizre’de tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TIR, KARŞI YÖNDEN GELEN TIR İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. KAZADA, HER İKİ ARAÇTA BULUNAN ŞOFÖRLER, AĞIR YARALANDI.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, karşı yönden gelen başka bir tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan şoförler ağır yaralandı.
Kaza, Cizre Nusaybin karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Mardin’in Nusaybin ilçesi istikametinden Cizre istikametine doğru ilerleyen Gazi K. yönetimindeki 33 DNN 78 plakalı alkol yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Zekeriya D. yönetimindeki 33 B 2641 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. İtfaiye erleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Gazi K. ve Zekeriya D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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