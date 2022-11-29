Cizre-Nusaybin karayolunda trafik kazası: 1 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesi ve Mardin’in Nusaybin ilçeleri arasında bulunan uluslararası karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Cizre-Nusaybin karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Mardin’in Nusaybin ilçesi istikametinden Şırnak’ın Cizre ilçesinde doğru gelmekte olan 41 AIC 626 plakalı boş akaryakıt tankeri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yan yattı. Yan yatan araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaralı tır sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulansla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.