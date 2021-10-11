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Cinsel saldırıyla suçlanan Prens Andrew’in İngiltere’deki soruşturması sona erdi

Londra Polis Teşkilatı, ABD’de hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla dava açılan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in oğlu York Dükü Prens Andrew hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı.

Asayiş 11.10.2021, 21:10
Cinsel saldırıyla suçlanan Prens Andrew’in İngiltere’deki soruşturması sona erdi

Londra Polis Teşkilatı, ABD’de hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla dava açılan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in oğlu York Dükü Prens Andrew hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı.

Hakkında ABD’de cinsel saldırı suçlamasıyla dava açılan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in oğlu York Dükü Prens Andrew ile ilgili İngiliz polisinden yeni bir açıklama geldi. Londra Polis Teşkilatı, 17 yaşındayken Prens Andrew’in kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla ABD’de dava açan Virginia Roberts Giuffre’nin iddialarının "yeterli olmadığı" sonucuna varıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ABD’deki davanın bir parçası olarak Ağustos 2021’de yayınlanan bir belgenin incelendiği belirtilerek, "Bu inceleme tamamlandı ve başka bir işlem yapmıyoruz" denildi.

17 yaşındayken Londra, New York ve Karayipler’de Prens Andrew’in cinsel saldırılarına maruz kaldığını iddia eden Virginia Roberts Giuffre, Prens Andrew hakkında ABD’de dava açmıştı.

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