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Cinsel saldırı davasında oyuncu Efecan Şenolsun’a beraat

Oyuncu Elit İşcan’a yönelik cinsel saldırıda bulunarak hakaret ve küfür ettiği iddiasıyla 17 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanan oyuncu Efecan Şenolsun hakkında beraat kararı verildi. Mahkeme, Şenolsun’un üzerine atılı suçları işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini gerekçe gösterdi.

Asayiş 11.02.2021, 17:46
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Cinsel saldırı davasında oyuncu Efecan Şenolsun’a beraat

Oyuncu Elit İşcan’a yönelik cinsel saldırıda bulunarak hakaret ve küfür ettiği iddiasıyla 17 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanan oyuncu Efecan Şenolsun hakkında beraat kararı verildi. Mahkeme, Şenolsun’un üzerine atılı suçları işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini gerekçe gösterdi.

İnternette bir dönem yayınlanan ‘Yaşamayanlar’ isimli dizinin oyuncusu Elit İşcan’a(26) yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen rol arkadaşı Efecan Şenolsun’un(28) “cinsel saldırı” ve “alenen hakaret” suçlarından 17 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Efecan Şenolsun ve müşteki Elit İşcan katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Bir önceki celse savcının mütalaasında, sanık Efecan Şenolsun’u ‘cinsel saldırı’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etmişti. Mütalaaya ilişkin beyanı sorulan Elit İşcan, “Mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Özellikle ‘cinsel saldırı’ suçundan mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istiyorum” dedi.

“Kendisiyle yakın iki arkadaş olarak vakit geçiriyorduk”

Duruşmada esas hakkındaki savunması sorulan sanık Efecan Şenolsun, aleyhine olan hususları kabul etmediğini söyleyerek, “Yaklaşık 10 yıldır profesyonel olarak oyunculuk kariyerim vardır. Birçok defa oyuncu arkadaşlarımla aynı ortamlarda yakın temaslarda bulunduğum çekimlerim olmuştur. Bugüne kadar hakkımda benzer bir suçlama ile açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Yine ‘Yaşamayanlar’ dizisi +18 bir dizi olup birçok hakaret ve öpüşme sahnesini içermektedir. Bu tür bir senaryoya sahip olan dizide katılan ile abi, kardeş rolünü üstlenmiştik. Bu süre zarfında kendisiyle yakın iki arkadaş olarak vakit geçirmekteydik” dedi.

“Yapmadığım bir suçtan dolayı yaklaşık 3 senedir yargılanıyorum”

Sanık Şenolsun, “Olay günü set alanına alkollü bir şekilde giderek katılana yönelik hakaret ve cinsel saldırı suçunu işlediğim iddialarını kabul etmiyorum. O tarihe kadar katılanla herhangi bir hadisemiz olmamıştır. Yine olay mahalli set çalışanlarının bulunduğu bir alandır. Bu kalabalık alanda kendisine karşı iddia edilen eylemleri gerçekleştirmem hayatın olağan akışına uygun değildir. Üzerime atılı suçlamaları asla kabul etmiyorum. Yapmadığım bir suçtan dolayı yaklaşık 3 senedir yargılanmaktayım. Bu yönü ile ağır manevi problemler yaşamaktayım” diyerek beraatini talep etti. Şenolsun’un avukatı Yağız Nail Gönenli, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkemeden beraat kararı

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Efecan Şenolsun hakkında, “hakaret” ve “cinsel saldırı” suçlarını işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle bu suçlardan ayrı ayrı beraat kararı verdi. Kararın ardından duruşma salonundan çıkan sanık Efecan Şenolsun’un ağlayarak avukatına sarıldığı görüldü. Müşteki Elit İşcan ise basın mensuplarına görüntü vermek istemedi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Elit İşcan ile Efecan Şenolsun’un aynı dizide rol aldıkları, 7 Haziran 2018 tarihinde set ekibi ile oturan Elit İşcan’ın yanına giden Şenolsun’un, İşcan’ın beline sarılarak onu öpmeye çalıştığı anlatıldı. İşcan’ın kendisini itmeye çalışması üzerine Şenolsun’un küfür ve hakaret ettiği iddia edildi.

İddianamede, sanığın “cinsel saldırı" ve "alenen hakaret" suçlarından 7 yıl 9 ay 15 günden 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.
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