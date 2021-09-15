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Cinsel istismar suçundan yargılanan sanığa 16 yıl 8 ay hapis

Kayseri’de 14 yaşındaki kız çocuğuna zincirleme bir şekilde cinsel istismarda bulunan sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Asayiş 15.09.2021, 13:54
Cinsel istismar suçundan yargılanan sanığa 16 yıl 8 ay hapis

Kayseri’de 14 yaşındaki kız çocuğuna zincirleme bir şekilde cinsel istismarda bulunan sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık B.Y. (22) hazır bulunurken, mağdur, müşteki ve taraf avukatları da duruşmadaki yerini aldı. Cumhuriyet savcısı, sanık B.Y.’nin zincirleme bir şekilde 15 yaşından küçük kız çocuğuna ‘nitelikli cinsel istismar’ suçunu işlediğini ve bu nedenle sanığın cezalandırılması gerektiği yönünde mütalaa verdi. Sanık B.Y., rıza dışı bir durumun olmadığını dile getirerek, suçlamaları kabul etmedi ve beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık B.Y. hakkında ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

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