Cinnet getiren Ukraynalı baba, 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Ukrayna’da yaşanan savaştan kaçarak Antalya’nın Alanya ilçesine yerleşen baba, cinnet getirerek 4 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçaklayarak öldürdü. Şahıs, polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Olay, sabah 08.30 sıralarında Alanya ilçesinde Saray Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, savaştan kaçarak ilçeye yerleşen Ukraynalı O.N.’nin eşi Y.N., eşinin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü belirtip çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Kadının yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde evdeki 4 yaşındaki erkek çocuk K.N. ile 6 yaşındaki kız kardeşi T.N.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı O.N. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kadına yardıma giden bir taksici ise yaşananları gözyaşları içinde şöyle anlattı:

“Bir tane kadın çıkarak polis diye bağırmaya başladı. Ben de Rusça bildiğim için yardıma gittim. Kadın, ‘Çocuklarımı kesti kocam’ diye bağırıyordu. Altlı üstlü daire kiralamışlar. Kadın aşağıda kayınvalidesinde kaldığını, eşinin ise yukarıda çocukları ile yaşadığını söyledi. Daha sonra yukarı çıkarak savaştan dolayı bunalımda olan eşinin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü belirtti. Kendisini de öldürmek istemiş, kaçarak kurtulmuş.”

Bir vatandaş ise gözyaşlarını tutamayarak, "Bir baba bunu çocuklarına nasıl yapar?" dedi.