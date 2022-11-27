Çin’de Covid-19 önlemlerine karşı protestolar devam ediyor

Çin’in birçok kentinde Covid-19 önlemleri protesto edilmeye devam ederken, göstericiler Devlet Başkanı Xi Jinping’i ve iktidardaki Komünist Parti’yi istifaya çağırdı.

Çin, Covid-19 salgınıyla 2020 yılının başından bu yana “Sıfır Covid” stratejisi adı altında hızlı temas takibi, sık aralıklarla test, uzun süreli karantina ve sokakların dezenfekte edilmesi gibi uygulamalara başvurarak mücadele etmesi ülkenin farklı kentlerinde protestolar yol açtı. Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne bağlı Urumçi kentinde karantinada olduğu belirtilen bir apartmandaki dairede perşembe günü çıkan yangın sonucu 10 kişinin yaşamını yitirmesi, korona virüsle mücadele tedbirlerine yönelik tepkileri arttırdı.

Şanghay kentinde Covid-19 önlemleri protesto etmek için sokağa inen göstericiler, Devlet Başkanı Xi Jinping’i ve iktidardaki Komünist Parti’yi istifaya çağırdı. Göstericiler, ellerinde boş beyaz pankartlar taşırken, bazıları ise 24 Kasım’da Urumçi kentinde çıkan yangında hayatının kaybedenleri mum yakarak andı. Yer yer göstericiler ve polis arasında arbede çıktı.

Halk Wuhan’da da sokağa indi

Şanghay’ın yanı sıra Covid-19 salgının merkez üssü Wuhan ile Chengdu şehirlerinde de halk sokağa indi. Wuhan’da göstericilerden bazıları barikatları yıktı.

Xi’nin mezun olduğu üniversitede protesto düzenlendi

Devlet Başkanı Xi’nin de mezun olduğu başkent Pekin’deki Tsinghua Üniversitesi’nde çok sayıda gösterici, Çin ulusal marşını söyleyerek Covid-19 kısıtlamalarına karşı barışçıl bir protesto düzenledi.

Karantinaya alınan apartmanda çıkan yangında 10 kişi ölmüştü

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne bağlı Urumçi kentindeki Tianshan semtinde karantinada olduğu belirtilen bir apartmanın 15. katında 24 Kasım’da çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 3 saat sonra söndürülebilmişti.

Urumçi’nin 4 milyon sakininin çoğu, 100 güne kadar evlerinden çıkmaları yasaklanan, ülkenin en uzun tecrit uygulamalarından bazılarının altında bulunuyor.