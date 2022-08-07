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Çin’de 900 yıllık ahşap köprü yandı

Çin’in Fujian eyaletinde bulunan 900 yıllık ahşap köprü çıkan yangın nedeniyle yanarak yıkıldı.

Asayiş 07.08.2022, 19:39
Çin’de 900 yıllık ahşap köprü yandı

Çin’in Fujian eyaletinde bulunan 900 yıllık ahşap köprü çıkan yangın nedeniyle yanarak yıkıldı.

Çin’in Fujian eyaletinde yer alan Ningde kentine bağlı Pingnan ilçesinde yer alan 900 yıllık köprü çıkan yangının 10 saatte söndürülmesi nedeniyle yanarak küle döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, Çin basınında görüşlerine yer verilen bazı uzmanlar yangının insan kaynaklı olabileceğini kaydetti.

Çin’in en uzun ahşap kemerli köprüsü

Çin tarihindeki Song Hanedanı (960-1127) döneminde inşa edilen Wan’an Köprüsü, geçmişte birçok kez restore edildi. Köprü, 2005 yılında ulusal düzeyde kültürel kalıntı olarak korumaya alınmıştı. Wan’an Köprüsü, 98,2 metre uzunluğa, 4,7 metre genişliğe sahip ve aynı zamanda Çin’in en uzun ahşap kemerli köprüsü olarak biliniyor.

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