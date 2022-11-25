Çin mahkemesinden Kanadalı pop yıldızı Kris Wu’ya 13 yıl hapis cezası

Çin’de 1 yıl önce tutuklanan Kanadalı pop şarkıcı Kris Wu, yargılandığı davada tecavüz dahil olmak üzere farklı suçlardan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin’de tecavüz suçlamasından 1 yıldır tutuklu bulunan Kanada vatandaşı pop yıldızı Kris Wu’nun yargılandığı davada karar çıktı. Başkent Pekin’in Chaoyang semtindeki halk mahkemesi, 32 yaşındaki Kris Wu’nun tecavüz dahil farklı suçtan toplam 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkemeden yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmanın Çin doğumlu olan ve ülkede Wu Yifan adıyla bilinen şarkıcının 2020 yılının Kasım ve Aralık aylarında 3 kadına tecavüz ettiğini gösterdiği belirtilerek, "Wu Yifan evinde 3 kadının sarhoş olmasından yararlandı" denildi. Kris Wu’ya ayrıca 2018 yılının Temmuz ayında evine zina amacıyla parti düzenlemek suçundan da ceza verildiği kaydedildi. Mahkeme, Kris Wu’nun sınır dışı edileceğini aktardı.

Wu Yifan ayrıca kişisel gelirini gizleme suçu ve vergi kaçırmayla ilişkili suçlamalar nedeniyle 600 milyon yuan (yaklaşık 84 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

EXO adlı pop grubunun üyesi olarak ünlenen Kris Wu, 2014 yılında Çin’e dönmüştü. Filmlerde ve dizilerde de rol alan şarkıcı, birçok ünlü markanın yüzü olmuştu.

2021 yılında, 18 yaşındaki bir Çinli öğrenci, Kris Wu’yu kendisini ve aralarında 18 yaşından küçük olanların da bulunduğu diğer genç kızları onunla cinsel ilişkiye girmeleri için kandırmakla suçlamıştı. Söz konusu öğrenci, Kris Wu’nun kendisini alkolle kandırarak cinsel ilişkiye girmeye zorladığı zaman 17 yaşında olduğunu belirtmişti.

Ünlü şarkıcı, geçen yılın temmuz ayı sonunda gözaltına alınmış, Chaoyang savcılığının yaptığı incelemenin ardından ağustos ayında tecavüz zanlısı olarak tutuklanmıştı.