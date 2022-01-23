banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Karda yolda kalanlar onu arıyor
Karda yolda kalanlar onu arıyor
Balık tezgahlarında bolluk başladı
Balık tezgahlarında bolluk başladı
İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı
İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı
Türkçe Tweetlerinin Sır Perdesi Aralandı!
Türkçe Tweetlerinin Sır Perdesi Aralandı!

Çikolata kavanozunda marihuana ele geçirildi

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin bir eve yaptıkları baskında, bez dolap içerisinde yetiştirilen Hint kenevirleri ve çikolata kavanozunda marihuana ele geçirildi. Operasyonda kovalamaca sonucu yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 23.01.2022, 10:56
Çikolata kavanozunda marihuana ele geçirildi

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin bir eve yaptıkları baskında, bez dolap içerisinde yetiştirilen Hint kenevirleri ve çikolata kavanozunda marihuana ele geçirildi. Operasyonda kovalamaca sonucu yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz salı günü bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve ağır koku geldiği ihbarını aldı. İhbar üzerine adresi fiziki takibe alan polis ekipleri, ertesi gün eve baskın düzenledi. Eve giren Kağıthane polisi, bez dolap içerisinde Hint keneviri yetiştirmek için düzenek kurulduğunu belirledi. Dolapta 2 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal sıvı ile kimyasal toz, 411 gram marihuana ve hassas terazi ele geçirildi. Devam eden aramalarda ise 3 adet zaman saati, 1 adet elektrik sigortası, 1 adet etrafı çinko ile sarılmış lamba, 1 adet LED ışık, 1 adet siyah renkli fan, 1 adet baca başlığı, 2 adet hava pompası, 1 adet çadır ve çadır demirleri, 4-5 kilogram gelen gübre, 2 adet ısı ölçer, 1 adet vantilatör, 1 adet 100 ml plastik şişe içerisinde losyon bulundu. Malzemelere el konulurken, evde kimliği bulunan Çağrı A.’yı (30) yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kovalamaca sonucu yakalandı

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri baskın yaptığı sırada şüpheli bir şahıs eve girmek istedi. Polis ekiplerini fark eden şahıs, iki köpekle koşarak kaçmaya başladı. Şahsı kovalayan polis ekipleri, cadde üzerinde bir adrese girdiğini fark etti. Şahıs köpeklerle birlikte buradan kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı. Kaçan şahsın yapılan sorgusunda Çağrı A. olduğu ortaya çıktı.

Çikolata kavanozundan uyuşturucu çıktı

Şahsın girip çıktığı adreste de arama yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Oğuz B.’ye ait kimlik kartı ve kira sözleşmesi, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya takılı vaziyette içerisinde 14 adet fişek bulunan şarjör, 3 adet fişek, 2 adet cam şişe içerisinde uyuşturucu olduğu düşünülen sıvı madde, çikolata kutusu içerisinde 237 gram marihuana, 8 adet 50 avro, 1 adet 100 avro, 3 adet 50 dolar, 1 adet 20 dolar, 1 adet 10 dolar, 3 adet 5 dolar, 4 adet 100 dolar, 1 adet 100 lira, 4 adet 20 lira, 4 adet 5 lira, 2.80 gram bonzai, sigara paketi içerisinde 3 parça halinde 7.85 gram taş kokain ve 14 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Aramaların tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Çağrı A., ele geçirilen malzeme ve uyuşturucularla birlikte emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Çağrı A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Oğuz B.’yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Yorumlar (0)
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Adana Demirspor 23 37
4. Fenerbahçe 23 37
5. Beşiktaş 23 36
6. Alanyaspor 22 35
7. Hatayspor 22 35
8. Başakşehir 22 34
9. Sivasspor 23 31
10. Kayserispor 22 31
11. Gaziantep FK 21 31
12. Karagümrük 23 30
13. Göztepe 23 27
14. Galatasaray 22 27
15. Giresunspor 22 26
16. Kasımpaşa 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 20 38
4. İstanbulspor 21 36
5. Eyüpspor 20 36
6. Bandırmaspor 20 33
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 20 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Gençlerbirliği 21 26
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 21 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Tottenham 19 36
7. Arsenal 20 35
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 21 29
10. Aston Villa 21 26
11. Leicester City 19 25
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 21 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Real Sociedad 20 33
6. Villarreal 22 32
7. Barcelona 20 32
8. Rayo Vallecano 20 31
9. Valencia 22 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Celta Vigo 22 27
12. Espanyol 22 27
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 21 17
20. Levante 21 11