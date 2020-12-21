Çiftlikbank'tan sonra şimdi de İncir Bank vurgunu

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İZMİR'in Tire ilçesinde, 48 yaşındaki terzi M.B.'nin yüksek kâr payı vaadiyle yaklaşık 100 kişiden topladığı 20 milyon lirayı bulan para ile ailesini de alarak ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. Mağdurların şikayeti üzerine polis, M.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Tire'deki Tahtakale Çarşısı'nda terzilik yapan M.B., çevresindeki iş adamlarından para alarak incir ihracatı işinde kullanacağını söyledi. M.B., para verenlere, kısa sürede yüksek gelir sözü verdi. Önce bu yöntemle para verenlere kazanç dağıtarak güven kazanan M.B., tekrar para istediğinde vatandaşların kazanç beklentisi daha da yükseldi.
M.B., bu sefer de vatandaşlardan daha yüksek miktarda paralar toplamaya başladı. Yüksek gelir beklentisinde olan ve yüksek miktarlarda para veren aralarında Tireli iş adamlarının da bulunduğu bazı kişiler, son birkaç gündür M.B.'ye ulaşamayınca olay ortaya çıktı.
20 milyon lira
Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran bir grup mağdur, kendilerini dolandırdığı gerekçesiyle M.B.'den şikayetçi oldu. M.B.'nin ise topladığı paralarla birlikte ailesini de alarak ortadan kaybolduğu öğrenildi. M.B.’nin yaklaşık 100 kişiden 20 milyon lirayı bulan miktarda para topladığı ileri sürüldü.
Muhtar adayı olmuş
Polis, M.B.'nin yerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada milyonlarca lirayla ortadan kaybolan terzi M.B.’nin, önceki dönemlerde ikamet ettiği İpekçiler Mahallesi'nden muhtar adayı olduğu fakat seçimi kazanamadığı belirtildi.
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