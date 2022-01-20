Malatya’da bir çiftliğin çatısı kar nedeniyle çöktü, binlerce tavuk telef oldu.

Yeşilyurt ilçesine Bağlı Gözene Mahallesi Düzağaç mezrasında yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken tavuk çiftliğinde binlerce tavuk telef oldu. Olayda tesisteki 6 bin tavuğun telef olduğunu söyleyen işletme sahibi Taner Kaplan, “Kar yağış nedeniyle çatı çöktü. Yetkilerden yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Kar yağışı nedeniyle hayvanların içerde kaldığını belirten işletme sahibi Kaplan, mağdur olduklarını dile getirdi.