CHP’li Tezcan’ın silahla yaralanması olayında mahkeme kararını verdi

Olay, 29 Ekim 2016 tarihinde CHP Aydın İl Teşkilatı'nın bulunduğu binada yer alan bir restoranda meydana gelmiş, o dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Bülent Tezcan yemek yediği sırada yanına yaklaşan A.S. isimli şahıs tarafından tabanca ile bacaklarından vurulmuştu. Bacağından yaralanan Bülent Tezcan, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ve buradaki tedavisinin ardından Ankara’ya sevk edilmişti.



Olaydan sonra Kuşadası’nda yakalanan sanık A.S. tutuklanmıştı. Yaklaşık 4 yıldır devam eden davada mahkeme kararını verdi. Mahkeme sanık A.S.’ye 6 yıl 15 gün hapis cezası ve 9 bin 750 lira para cezası verdi.