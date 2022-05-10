CHP’li başkanın 40 kazı öldürdüğü iddiasıyla açılan dava ertelendi

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde 40 kazı tüfekle vurarak telef ettiği ileri sürülen Sarayköy CHP İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya’nın sekizinci duruşması görüldü. Mahkeme heyetinin dosyadaki eksikliklerin giderilmesini, sanığın diğer duruşmalardaki ifadeleriyle çelişkili konuştuğu için tekrar dinlenmesini isteyerek duruşmayı erteledi.

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yaşayan tamirci Süleyman Demir, 9 Temmuz 2020’de evinin bahçesinde beslediği 40 kazın, CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya tarafından pamuk ve yonca ekili tarlasına girdiği gerekçesiyle telef edildiğini öne sürüp şikayetçi oldu. Sarayköy Asliye Ceza Mahkemesince mala zarar verme suçundan dava açıldı. İlçe gündemini sarsan olayla ilgili yargılanan Konya’nın sekizinci duruşması görüldü. Sarayköy Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Konya, kazları telef olan Süleyman Demir’in avukatı katıldı.

"Kazlarını tarladan topla dedim"

Duruşmada sanık Konya, hakkındaki suçlamalarla ilgili, “Bizim Süleyman Demir ile aramızda bu olaydan 5-6 ay öncesine dayanan sıkıntılar vardı. Kazları bizim yonca tarlamıza girip zarar veriyordu. Kendisini defalarca uyardık. Kazların vurulmasından bir gün önce de ben Süleyman’ı arayarak ‘artık son deme geldik’ diye uyardım. Ertesi gün babam kazları yine yonca tarlasında görünce bir anlık sinirle vurmuş. Babamın kazları vurduğu anda ben yanında değildim. Kazların vurulduğunu öğrendikten sonra Süleyman’ın yanına giderek ‘al layığını buldun kazlarını git tarladan topla’ dedim” dedi.

Mahkeme Konya’yı çelişkili buldu, duruşmayı erteledi

Sanık Konya mağdurun 6 bin lira zararını karşılamayı kabul ettiğini ve beraatını istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesini, sanığın diğer duruşmalardaki ifadeleriyle çelişkili konuştuğu için tekrar dinlenmesini isteyerek duruşmayı 26 Mayıs’a erteledi.