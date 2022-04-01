Cezası onanan Bilecik Belediye Başkan Vekili Tüfekçioğlu’nun görevi düşürüldü

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in bir soruşturma çerçevesinde 2 aylığına geçici olarak görevden alınmasının ardından yerine vekaleten seçilen Muharrem Tüfekçioğlu’nun da aldığı bir cezadan dolayı görevi düşürüldü.

Geçtiğimiz aylarda Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmalığını yapan Selçuk Erdağı’nın rüşvet alırken suçüstü yakalanmasının ardından Şahin İçişleri Bakanlığınca 2 aylığı geçici olarak görevden alınmıştı. Ardından meclis üyeleri arasında yapılan seçimde Muharrem Tüfekçioğlu Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine 4 Mart günü seçilmişti. Jeoloji Mühendisi olan Tüfekçioğlu geçmişte aldığı bir cezanın onaylanmasının ardından meclis üyeliği düşerek, Bilecik Belediye Başkan Vekilliği görevine son verildi.

Konu hakkında Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının 01 Nisan 2022 tarihli yazıları ile 03 Mart 2022 tarihinde Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu hakkında orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi suçunu işlemesi nedeniyle, Bilecik 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 18 Mart 2016 tarih ve 2015/441 esas, 2016/133 sayılı kararı ile verilen 1 yıl 11 ay hapis cezasının Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 22 Şubat 2022 tarihli kararı ile onanması üzerine kesinleştirildiği valiliğimize bildirilmiştir. Yargıtayca onanan karar ve 5237 sayılı TCK’nın 53/1 maddesi gereğince Muharrem Tüfekçioğlu’nun Bilecik Belediye Başkan Vekilliği görevine devam edemeyeceği anlaşıldığından, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince yeni bir Başkan Vekili seçimi için gerekli çalışmalara başlanmıştır" denildi.