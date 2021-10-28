Cezaevi firarisi ‘Jasat’ tarafından yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışma ve takip sonucu 12 farklı suçtan suç kaydı bulunan ve Uyuşturucu Ticareti ile cezaevinden firar suçlarından aranan E.Ö. jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Midyat Estel Mahallesi nüfusuna kayıtlı, hakkında 12 farklı suç kaydı bulunan, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama ile Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması’ suçlarından 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası olan ve Diyarbakır Cezaevinden 2 ay önce firar eden, o tarihten bu yana firari olarak aranan E.Ö. isimli şahsın Bağlar-Esentepe Mahalleleri arasındaki mesire alanında olduğu tespit edildi. JASAT ekipleri tarafından takibe alınan E.Ö. mesire alanında yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.Ö.’nün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.