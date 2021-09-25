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Ceviz toplarken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

Kütahya’nın Emet ilçesi Samrık köyünde çıktığı ceviz ağacında kalp krizi geçirerek düşen yaşlı adama hayatını kaybetti.

Asayiş 25.09.2021, 21:10
Ceviz toplarken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

Kütahya’nın Emet ilçesi Samrık köyünde çıktığı ceviz ağacında kalp krizi geçirerek düşen yaşlı adama hayatını kaybetti.

Samrık köyünde oturan Süleyman Zengin (66), bahçesindeki bulunan ceviz ağacına çıkarak ceviz topladığı esnada fenalaşınca aşağı indi. Bir süre sonra kendini iyi hissedince tekrar ceviz ağacına çıkan Zengin, ağacın tepesinde rahatsızlandı ve yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düştü. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Süleyman Zengin’in cenazesi Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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