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Çerkezköy’de trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ Çerkezköy’ün Veliköy Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 10.08.2022, 18:33
Çerkezköy’de trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ Çerkezköy’ün Veliköy Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy - Çorlu yolu üzeri Veliköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy istikametine seyreden M.Ç.’nin kullandığı motosiklet, aynı istikamette seyreden M.B. idaresindeki hafif ticari araçla çarpışarak takla attı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü M.Ç. ve arkasında bulunan A.K. yaralandı. Yaralılar, Çorlu ve Çerkezköy’den olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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