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Cerablus’ta patlama: 4 yaralı
Suriye’nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 4 sivilin yaralandığı belirtildi.
Asayiş 30.11.2020, 16:48
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Suriye’nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 4 sivilin yaralandığı belirtildi.Helep iline bağlı Cerablus ilçesinde bir pazar yerinde bomba yüklü motosiklet patladı. Yerel kaynaklar patlama sonucu 4 sivilin yaralandığını belirtti. Patlamada yaralananlar sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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