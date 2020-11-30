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Cerablus’ta patlama: 4 yaralı

Suriye’nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 4 sivilin yaralandığı belirtildi.

Asayiş 30.11.2020, 16:48
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Cerablus’ta patlama: 4 yaralı
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Suriye’nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 4 sivilin yaralandığı belirtildi.

Helep iline bağlı Cerablus ilçesinde bir pazar yerinde bomba yüklü motosiklet patladı. Yerel kaynaklar patlama sonucu 4 sivilin yaralandığını belirtti. Patlamada yaralananlar sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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