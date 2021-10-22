Çekmeköy’de 100 bin TL’lik ‘adrese teslim hırsızlık’ kamerada

Çekmeköy’de sahibinin oto tamircisine bıraktığı lüks otomobilin bakımını yapan iki kişi, aracı gözlerine kestirdi. Ruhsatta yazan adresten otomobil sahibinin evini bulan şahıslar gece saatlerinde otomobilin içine girip dakikalar içerisinde değeri 100 bin TL olan ekran, direksiyon seti parçalarını sökerek çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Çekmeköy Merkez Mahallesinde 22 Eylül gecesi saat 04.40 sıralarında yaşandı. Onur Kalemkuş, BMW marka lüks otomobilini bir oto tamircisine bırakarak bakımını yaptırdı. Bakımı yapan iki kişi, iddiaya göre otomobilin ruhsatında yazan adresten Kalemkuş’un evini belirledi. Gece saatlerinde adrese giden şahıslar aracın camını kırarak içeriye girdi, ardından değeri yaklaşık 100 bin TL’yi bulan ekran düzeneği, direksiyon seti ve airbag sistemini sökerek çaldı. Şahıslar daha sonra çaldıkları parçalar ile olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlığa uğradığını fark eden araç sahibi Onur Kalemkuş durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları çalışma ile iki hırsızı da kısa sürede yakaladı. Mahkemeye sevk edilen hırsızlar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hırsızların serbest bırakılması üzerine araç sahibi Kalemkuş karara tepki gösterdi.

Hırsızlık mağduru Onur Kalemkuş, “22 Eylül gecesi saat gece 4.40 sularında evimizin önünde araç park halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından bir hırsızlık girişiminde bulunuldu. Biz sabah kamera kayıtlarından hırsızlığı gördük. Buna istinaden 155 polis ihbar hattına bilgilendirme yaptık. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Asayiş Büro Amirliği’nden gelen arkadaşlar gerekli çalışmalarını yaptılar. Yaklaşık 100 bin liraya yakın bir maddi kaybımız ve hasarımız var. Polisler geldikten sonra yaklaşık 10 gün gibi süre içinde sonuca gelindi. Hırsızlar adalete teslim edildi fakat savcının tutuklama talebi ret gördü. Bu sebepten dolayı mağduriyetimiz devam ediyor. Hırsızlar azılı sabıkalı oto hırsızları, benden önce birçok insan mağdur ve benden sonra da birçok insan mağdur olacak. Hâkim beyin vermiş olduğu tutuksuz yargılama talebini kabul etmiyorum. Mağduriyetimi bu şekilde olması ve devam etmesi beni mutsuz ediyor. Ben şöyle şüpheleniyorum. Özel bir servise aracımızı bırakmıştık. O bıraktığımız günden 2 gün sonra hırsızlık gerçekleşti. Şimdiden bir yana sabıkalı olan oto hırsızı bir özel servisin de sahibi. Defalarca bu işle alakalı oto hırsızlığıyla alakalı sabıkalı, hüküm giymiş devam eden duruşmaları var. Devam eden mahkemeleri var. Ve bu insanlar şu anda oto servisi işletiyorlar. Bizler de tabii bu olayın bilincinde değiliz. Servis sahibi olduğunu zaten vermiş olduğu ifadede gördüm, görüyorum. Çok yakın noktadalar. Çünkü bu araç, yaklaşık 15 aydır bu araç benim kapımda, ilk defa böyle bir şey oldu ve direkt nokta atışı. Direkt sokağıma gelip bu işlemi gerçekleştirdiler. Aracımdan yaklaşık 50 bin lira değerinde ana ekranı çaldılar. Yaklaşık 40 bin lira değerinde direksiyonumu çaldılar. Kapıyı 11 saniyede açmışlar. Kırkıncı saniyede direkt ana ekranımı sökmüşler. Ne kadar profesyonel olduklarını siz düşünün. 6 dakikada ana ekranımı direksiyonumu airbag’imi alıp çıkmışlar” dedi.

Öte yandan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kişi gece saatlerinde lüks otomobilin içerisine giriyor ve aracın aksesuar parçalarını çalıyor.