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"Çekirge Operasyonu’nda Zonguldak’ta gözaltılar sürüyor

İçişleri Bakanlığınca 28 ilde 235 şüpheliye yönelik başlatılan "Çekirge Operasyonu" kapsamında Zonguldak’ta gözaltılar sürüyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek Binası’nda sağlık kontrolünden geçirildi.

Asayiş 12.10.2021, 09:42
"Çekirge Operasyonu’nda Zonguldak’ta gözaltılar sürüyor

İçişleri Bakanlığınca 28 ilde 235 şüpheliye yönelik başlatılan "Çekirge Operasyonu" kapsamında Zonguldak’ta gözaltılar sürüyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek Binası’nda sağlık kontrolünden geçirildi.

Aralarında Zonguldak’ın da bulunduğu 28 ilde sahte engelli raporu, reçete, PCR testi, dublör kullanarak başkasının yerine girenler şeklinde nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik operasyon başladı. Operasyon kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sabah 06.00 itibariyle gözaltına alınan şüphelileri Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek Binası’na getirerek sağlık kontrolünden geçirdi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Operasyonun il genelinde devam ettiği öğrenildi.

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