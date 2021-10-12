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‘Çekirge Operasyonu’nda Kdz.Ereğli’den 6 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığınca 28 ilde 235 şüpheliye yönelik başlatılan “Çekirge Operasyonu” kapsamında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 6 kişi ikametlerinden gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Asayiş 12.10.2021, 12:43
‘Çekirge Operasyonu’nda Kdz.Ereğli’den 6 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığınca 28 ilde 235 şüpheliye yönelik başlatılan “Çekirge Operasyonu” kapsamında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 6 kişi ikametlerinden gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 28 ilde sahte engelli raporu, reçete, PCR testi, nitelikli dolandırıcılık suçları işledikleri tespit edilen suç örgütüne 28 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM ekipleri gözaltına alınan şüphelileri sağlık kontrolünden geçirmek üzere Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne getirdi. Kontrollerin arından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 6 kişinin işlemleri sürüyor.

Operasyonun il genelinde devam ettiği öğrenildi.

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