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Çekirge Operasyonu’nda 24 şüpheli serbest

İçişleri Bakanlığınca gerçekleştirilen Çekirge Operasyonu’nun Zonguldak ayağında emniyette işlemleri tamamlanan 24 şüpheli serbest bırakıldı.

Asayiş 14.10.2021, 20:12
Çekirge Operasyonu’nda 24 şüpheli serbest

İçişleri Bakanlığınca gerçekleştirilen Çekirge Operasyonu’nun Zonguldak ayağında emniyette işlemleri tamamlanan 24 şüpheli serbest bırakıldı.

28 ilde düzenlenen operasyonun Zonguldak ayağındaki hakkında arama kararı çıkartılan 70 şüpheliden 66’sı yakalanarak gözaltına alınmış, 26’sı dün sevk edildiği savcılıkça serbest bırakılmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 40 şüpheliden 3’ü kadın 24 şüpheli bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Şüpheliler savcılıkça alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Örgüt yöneticisine yardım ettiği öne sürülen hastane personeli ile eczane çalışanları ve usulsüz rapor aldığı öne sürülen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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