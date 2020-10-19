"Çaylak" ve "Dünya" uyuşturucuya geçit vermiyor
MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ, UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN 1 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI. NARKOTİK DEDEKTÖR KÖPEKLERİ 'ÇAYLAK' VE 'DÜNYA' İSİMLİ KÖPEKLERİN DE KATILDIĞI ARAMADA İSE BİR KİLO 650 GRAM KUBAR ESRAR, BİR GRAM METAMFETAMİN İLE 5 ADET UYUŞTURUCU MADDE İÇİMİNDE KULLANILAN APARAT ELE GEÇİRİLDİ.
Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, bir iş yerinde narkotik dedektör köpekleri ’Çaylak’ ve ’Dünya’nın da katıldığı aramada 1 kilo 650 gram kubar esrar, bir gram metamfetamin ile 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesinde işletme sahibi bir kişinin, uyuşturucu madde temin ederek, sattığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, iş yeri sahibini gözaltına aldı. ’Çaylak’ ve ’Dünya’ isimli narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı aramada, bir kilo 650 gram kubar esrar, bir gram metamfetamin ve 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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