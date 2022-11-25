Çantaları önce inceledi daha sonra kendisininmiş gibi çalıp götürdü: O anlar kamerada

Eyüpsultan’da bir hırsız, kırtasiye önünde sergilenen iki çantayı inceledikten sonra çaldı. Rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsız güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay 14 Kasım Pazartesi günü saat 11.50 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy’de bulunan bir kırtasiyede yaşandı. Edinilen bilgilere göre kırtasiyenin önünde sergilenen çantalara göz diken hırsız, fırsatını bulunca harekete geçti. Dükkan sahibi içerdeyken çantaları inceleyen hırsız, etrafı etrafı kolaçan ettikten sonra toplam değeri 500 TL olan 2 adet çantayı çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsız kamerada

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsız kırtasiyenin önündeki çantalara göz gezdirdikten sonra ürünleri eline alarak incelemeye başlıyor. Daha sonra etrafında kimsenin olup olmadığını kontrol eden hırsız, incelediği 2 çantayı alarak kırtasiyenin önünden sakin adımlarla uzaklaşıyor. İş yeri sahibi ise polise giderek çantaları çalan hırsızdan şikayetçi oldu. Polis ekipleri çanta hırsızının peşine düştü.