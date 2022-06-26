Çankırı’daki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi

Çankırı’da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Kaza, akşam saatlerinde Çankırı’nın Korgun ilçesi Çankırı-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı istikametinde O.A. idaresindeki 37 ABC 512 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yolun karşı istikametine geçerek A.S. yönetimindeki 34 DJC 479 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerin sürücüleri ile araçlarda bulunan Y.S., B.S., S.C., D.E. ve T.K. yaralandı. Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan T.K. ile Y.S. yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.