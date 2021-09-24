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Çanakkale’de yasa dışı avcılığa 8 bin lira ceza

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yasa dışı av yapan 6 kişiye 8 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Asayiş 24.09.2021, 11:16
Çanakkale’de yasa dışı avcılığa 8 bin lira ceza

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yasa dışı av yapan 6 kişiye 8 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP), yaban hayatın korunması için denetlemelerini sürdürüyor. DKMP ekipleri, geçtiğimiz gün Gelibolu ilçesinde av koruma faaliyetleri sırasında yasa dışı avcılık yapan 6 kişiye 8 bin 100 lira idari para cezası uyguladı.

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