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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Çanakkale’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 03.05.2021, 16:21
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Çanakkale’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara göz açtırmamaya devam ediyor. Önceki gün Biga ve Gelibolu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 5 gram toz esrar maddesi, 45 gram metanfetamin, 1 adet metal define arama dedektörü ve 2 adet kazma ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan R.D, S.A, E.U. ve D.S. isimli 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakola götürüldü.
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