Çanakkale’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde E.Ç’nin adresinde yapılan aramada, üstünde figürler bulunan 42 sikke, mühür benzeri 7 metal obje, gri renkli yüzük, üstünde metal objeler bulunan üstü paslanmış zincir uçlu düdük, üstünde ay yıldız bulunan 2 metal obje, farklı büyüklükte 16 metal obje, ucu sivri 2 metal obje, 3 saydam renkli obje, 2 farklı çap ve büyüklükte paslanmış eski fişek, üstünde tuğra şekli olan Arap harfleri ile yazılmış kağıt evrak, 2 sayfa elle yazılmış kroki, büyük beyaz kağıda elle yazılmış kroki, 3 ölçekli topoğrafik harita benzeri kroki, metal arama detektörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.Ç. emniyette hakkında yapılan adli işlem sonrası, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.