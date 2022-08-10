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Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Çiftliği yerleşkenin içerisine sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler gönderildi. İlk bilgilere göre, uçağın içinde bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.
Çanakkale’de radar ile tespit edilen 16 göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı ile tespit edilen 16 göçmen yakalandı.
Asayiş 10.08.2022, 20:37
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı ile tespit edilen 16 göçmen yakalandı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.