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Çanakkale’de korkutan yangın

Çanakkale’de atıkların bulunduğu tesiste çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İtfaiye ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiği yangın, havadan böyle görüntülendi.

Asayiş 12.05.2021, 16:13
Çanakkale’de korkutan yangın

Çanakkale’de atıkların bulunduğu tesiste çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İtfaiye ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiği yangın, havadan böyle görüntülendi.

Olay, merkez Özbek Mahallesindeki atıkların bulunduğu tesisten alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Kentin bir çok noktasından görülen siyah dumanlar, vatandaşları tedirgin etti. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, yangının söndürme çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik güçleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.
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