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Çanakkale’de ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale’de, Kocaeli merkezli 13 ilde başlatılan ’Kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet’ suçlarından başlatılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 24.11.2020, 13:51
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Çanakkale’de ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı
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Çanakkale’de, Kocaeli merkezli 13 ilde başlatılan ’Kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet’ suçlarından başlatılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ’Kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet’ suçlarından 70 kişinin gözaltına alınması için 13 (Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da) ilde eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bugün sabah saatlerinde 2 akaryakıt istasyonu sahibi ve 3’te şoför olmak üzere toplam 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.
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