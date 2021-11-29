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Çanakkale’de fırtına bir evin çatısını uçurdu
Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde şiddetli esen fırtına bir evin çatısını uçurdu.
Asayiş 29.11.2021, 16:15
Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde şiddetli esen fırtına bir evin çatısını uçurdu.
Çan ilçesinde etkisini sürdüren fırtına, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükpaşa köyünde Fatma Erol’a ait evin çatısını uçurdu. Fırtınanın etkisi ile çatıdan kopan saç plakalar yan tarafta bulunan boş arsaya düşerken, bazı parçalar ise ceviz ağacında asılı kaldı. Evin saç çatısının yarısı, güneş enerjili sıcak su tankı ve uydu antenini uçuran fırtına maddi hasara sebep oldu. Evinde tek başına yaşayan Fatma Erol , “Fırtınadan evimin çatısı uçtu, yardım bekliyorum. Kendi başıma yaşıyorum” dedi.