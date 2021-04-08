banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!
Kremlin'den Rusya'ya yaptırım çağrısı
Kremlin'den Rusya'ya yaptırım çağrısı
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Google aramalarında tatil aramaları zirveye çıktı
Google aramalarında tatil aramaları zirveye çıktı

Çanakkale’de bir köy daha karantinaya alındı

Çanakkale’de korona virüs sebebiyle merkeze bağlı Erenköy karantinaya alındı. Kayadere köyünün de karantina süresi uzatıldı.

Asayiş 08.04.2021, 11:50
2
Çanakkale’de bir köy daha karantinaya alındı

Çanakkale’de korona virüs sebebiyle merkeze bağlı Erenköy karantinaya alındı. Kayadere köyünün de karantina süresi uzatıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Merkez İlçe Erenköy köyü Yenimahalle mevkiinde artış görülen korona virüs vakaları üzerine 14 gün süreyle karantina uygulamasına karar verildi. Çanakkale merkeze bağlı Kayadere köyünde ise korona virüs vakalarının istenilen seviyeye düşmemesi sebebiyle 9 Nisan tarihi itibariyle karantina süresinin 14 gün daha uzatılmasına karar verildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
hafif yağmur