Çanakkale traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada traktör ters dönerken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza bugün saat 14.45 sıralarında Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Assos istikametine gitmekte olan Nadir Gültekin’in kontrolündeki 38 FS 237 plakalı otomobil, U dönüşü yaptığı öne sürülen Kamil Üreyen idaresindeki 17 DD 195 plakalı traktör ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör ters döndü. Kaza sürücüler Nadir Gültekin, Kamil Üreyen ile otomobil içerisinde bulunan Damla Gültekin ve Kardelen Gültekin yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayatî tehlikesi olmadığı bildirildi.