Çanakkale açıklarındaki düzensiz göçmen arama kurtarma faaliyetlerinde 15 kişi kurtarıldı, 6 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale açıklarında bulunan düzensiz göçmenleri kurtarmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. 7’si çocuk toplam 15 kişi kurtarılırken, 4’ü çocuk toplam 6 kişinin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kurtarma çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklamada, göçmenlerin, botlarını Yunan güvenlik güçlerinin patlattığını ve Türk sınırına bırakıldıkları söyledikleri belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

“24 Eylül 2022 tarihinde saat 11.05’te, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Babakale 1.5 deniz mili (yaklaşık 3 km) güneyinde seyir halindeki bir balıkçı teknesi tarafından deniz yüzeyinde düzensiz göçmenlerin tespit edildiği ve kurtarma çalışmalarına başladığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri sevk edilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları ve bahse konu balıkçı teknesi tarafından toplamda 15 düzensiz göçmen (7 çocuk, 8 yetişkin) deniz yüzeyinden sağ olarak kurtarılmış, 6 düzensiz göçmenin (4 çocuk, 2 yetişkin) cansız bedenine ulaşılmıştır. Göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda; Yunan Sahil Güvenliği tarafından Midilli adası önlerinde durduruldukları, bulundukları lastik botun Yunan Güvenlik Güçleri tarafından patlatılarak Türk karasularına yakın bir noktada geri itildikleri ve lastik botun su alarak battığı bilgisi alınmıştır. Kayıp olabileceği değerlendirilen düzensiz göçmen/göçmenlerin bulunması maksadıyla 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Dron ile arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir.”