Çamur altına kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Manisa’nın Soma ilçesinde yer üstü maden sahasında şlam (çamur) altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Manisa’nın Soma ilçesinde yer üstü maden sahasında kömür yıkama tesisi işletmesinde 30 Temmuz günü sabah saat 06.00 sıralarında şlam havuzu çökmesi sonucu, 2 kepçe ile birlikte bir de kamyon şlam altında kaldı. Kamyon Sürücüsü İbrahim C. ekipler tarafından kurtarılırken kepçe operatörü İbrahim Demir için ise arama çalışması başlatıldı.

AFAD koordinesindeki çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yürütürken çalışmalarda tamamen gömülen kepçeye ulaşmak için yoğun mücadele veren ekipler olaydan 44 saat sonra operatör İbrahim Demir’in cansız bedenini kepçe kabinine sıkışmış halde buldu.

Bulunduğu yerden çıkarılan Demir morga kaldırıldı.