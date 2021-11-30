Cami minaresi fırtınaya dayanamadı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde etkili olan fırtına sebebi ile bir caminin minaresi yıkıldı.

Olay, Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Kabalar Sökü köyü Apti Mahallesi’nde bulunan Divan Camiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede etkili olan fırtına sebebi ile mahallede bulunan Divan Camiinin minaresi yıkıldı. Minarenin yıkıldığı alanda vatandaşların olmaması olası faciayı önledi.

Yaşanan olay sonrasında cami çevresinde güvenlik önlemi alındı.