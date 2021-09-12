Cami bahçesinde ölen ağabeye son bakış

Antalya’da bir cami bahçesinde yaşayan bimekan şahıs, kendi imkanlarıyla yaptığı yatağında kardeşi tarafından ölü bulundu. Sokaklarda birlikte yaşadığı ağabeyine son kez bakan genç görenleri duygulandırdı.

Olay, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde bulunan Akın Camii’nde saat 10.30 sıralarında yaşandı. Ağabeyi Hasan Özcan (36) ile birlikte sokaklarda yaşayan Şükrü Özcan (24), sabah ağabeyinin kaldığı cami bahçesine geldi. Ağabeyinin yatağında hareketsiz şekilde yattığını gören Özcan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından cami bahçesine gelen sağlık ekipleri, Hasan Özcan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, Şükrü Özcan’ın hayatını kaybeden ağabeyine bakışları görenleri duygulandırdı. Ağabeyinin bir an olsun yanından ayrılmayan genç, onun üzerini örttü. Madde bağımlısı olduğu belirtilen Hasan Özcan’ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.