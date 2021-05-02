banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İtalya basını: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
İtalya basını: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
Hindistan, virüs mutasyonlarını inceliyor
Hindistan, virüs mutasyonlarını inceliyor
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım

Çaldıran’da 83 kilogram eroin ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 83 kilogram eroin ele geçirildi.

Asayiş 02.05.2021, 13:55
2
Çaldıran’da 83 kilogram eroin ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 83 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İran’dan Çaldıran ilçesine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “1 Mayıs 2021 tarihinde uyuşturucu maddenin sevk edileceği sınır hattı Hangediği Mahallesi’nde pusu faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan operasyon ile 83 kilogram eroin maddesi arazide ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.
Yorumlar (0)
28°
açık