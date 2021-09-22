banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Necmettin Erbakan kimdir Mutlaka izleyin!
Necmettin Erbakan kimdir Mutlaka izleyin!
iPhone, depresyon ölçecek!
iPhone, depresyon ölçecek!
Kılıçdaroğlu’ndan kalpaklı poz
Kılıçdaroğlu’ndan kalpaklı poz
Veyis Ateş'ten aylar sonra açıklama
Veyis Ateş'ten aylar sonra açıklama

Çaldıkları motosikleti yolcu otobüsü ile kaçırdılar

Kahramanmaraş’ta park halindeki motosikleti çalıp yolcu otobüsü ile götüren 2 kişi yakalandı.

Asayiş 22.09.2021, 18:10
Çaldıkları motosikleti yolcu otobüsü ile kaçırdılar

Kahramanmaraş’ta park halindeki motosikleti çalıp yolcu otobüsü ile götüren 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde meydana geldi. 2 kişi, gece saatlerinde sokakta park halindeki motosikleti çalıp olay yerinden uzaklaştı. Sahibi, motosikletinin çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay sonrası araştırma yapan ekipler, kameralardan motosikletin çevre yolu üzerine çıkarılıp uzun süre bekletildiğini tespit etti. Araştırmaya başlayan ekipler şüphelilerin bir yolcu otobüsünün durduğunu ve motosikleti valiz bagajına koyduklarını gördü. Araştırmalar neticesinde otobüsün Gaziantep’e gittiğini belirledi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüyle koordineli çalışan ekipler kimlik tespiti yapılan E.A (28) ve H.Ş (20) olaydan iki gün sonra Gaziantep’te yakaladı.

Olayı itiraf eden şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0