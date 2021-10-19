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Çaldıkları kabloları yakarak ayrıştıran hırsızlara eş zamanlı operasyon

Antalya’da 14 ayrı bölgede bir telekomünikasyon firmasına ait yaklaşık 250 bin TL değerindeki bakır iletişim kabloları çaldıktan sonra yakarak ayrıştırıp hurdacıya satan 2 şüpheli, 100’e yakın kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu tespit edilerek eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Asayiş 19.10.2021, 20:49
Çaldıkları kabloları yakarak ayrıştıran hırsızlara eş zamanlı operasyon

Antalya’da 14 ayrı bölgede bir telekomünikasyon firmasına ait yaklaşık 250 bin TL değerindeki bakır iletişim kabloları çaldıktan sonra yakarak ayrıştırıp hurdacıya satan 2 şüpheli, 100’e yakın kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu tespit edilerek eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Kepez ve Aksu ilçelerinde farklı tarihlerde 14 ayrı noktadan bir telekomünikasyon firmasına ait yaklaşık 250 bin TL değerinde bakır iletişim kablolarının kesilip çalındığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede 100’e yakın kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin M.A. ve M.Ç. olduğunu ve kabloları çaldıktan sonra yakıp ayrıştırdıklarını, ardından da hurdacıya sattıklarını tespit eden ekipler, belirlenen adrese eşzamanlı operasyon yaparak şüphelileri gözaltına aldı.

Çok sayıda hırsızlık olayından suç kaydı bulunduğu belirtilen M.A. ve M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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